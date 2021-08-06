Перший саміт Кримської платформи організовують у КВЦ "Парковий", що неподалік Маріїнського палацу. Він складатиметься з двох частин, першу з яких відкриє співачка кримськотатарського походження – Джамала. Перед представниками понад 30 іноземних країн артистка виконає знакову для України пісню "1944".

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За словами першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, все для того, аби кількагодинний саміт з офіційними промовами мав ще й культурно-просвітницький підтекст.

Ми дуже хочемо не просто формально підійти, а щоб був культурно-мистецький супровід. Джамала відкриє дуже символічною для України піснею, з якою вона перемогла на Євробаченні кілька років тому,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже понад 30 країн – від США до Південної Кореї.

Кримська платформа: коротко