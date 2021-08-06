Перший саміт Кримської платформи організовують у КВЦ "Парковий", що неподалік Маріїнського палацу. Він складатиметься з двох частин, першу з яких відкриє співачка кримськотатарського походження – Джамала. Перед представниками понад 30 іноземних країн артистка виконає знакову для України пісню "1944".
Читайте також На Львівщині та Рівненщині: Джамала знімає кліп з TAYANNA – перші фото
За словами першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, все для того, аби кількагодинний саміт з офіційними промовами мав ще й культурно-просвітницький підтекст.
Ми дуже хочемо не просто формально підійти, а щоб був культурно-мистецький супровід. Джамала відкриє дуже символічною для України піснею, з якою вона перемогла на Євробаченні кілька років тому,
– йдеться в повідомленні.
Зазначимо, участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже понад 30 країн – від США до Південної Кореї.
Кримська платформа: коротко
- У вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи, яка покликана об'єднати сили щодо деокупації Криму.
- Перший саміт проведуть напередодні 30-річчя незалежності України – 23 серпня.
- Наразі до саміту долучилась 31 країна, однак деякі учасники не бажають афішувати свою участь через тиск з боку Росії.