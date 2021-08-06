Первый саммит Крымской платформы организуют в КВЦ "Парковый", что неподалеку от Мариинского дворца. Он будет состоять из двух частей, первую из которых откроет певица крымскотатарского происхождения – Джамала. Перед представителями более 30 зарубежных стран артистка исполнит знаковую для Украины песню "1944".

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По словам первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарова, все для того, чтобы многочасовой саммит с официальными речами имел еще и культурно-просветительский подтекст.

Мы очень хотим не просто формально подойти, а чтобы было культурно-художественное сопровождение. Джамала откроет очень символичной для Украины песней, с которой она победила на Евровидении несколько лет назад,

– говорится в сообщении.

Отметим, участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже более 30 стран – от США до Южной Кореи.

Крымская платформа: коротко