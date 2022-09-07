Джамала розповіла, у чому різниця між українськими та польськими "Танцями з зірками"
Джерело:інстаграм Джамали
Співачка Джамала вже була учасницею українських "Танців з зірками", а тепер бере участь у проєкті в Польщі. Артистка зізналася, що ці два шоу відрізняються для неї метою участі.
Джамала з першого дня повномасштабної війни активно гастролює світом, розповідає правду про війну та збирає кошти на підтримку України. У Польщі вона погодилася на участь у "Танцях з зірками", щоб ще більше допомогти рідній країні.
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Адже під час виступів Джамали у прямому ефірі "Танців" люди можуть надсилати кошти, що підуть на допомогу українським дітям, постраждалим від війни. Тому артистка прагне бути в шоу якомога довше. Вона не лише хоче щоразу нагадувати про війну, а й закликає допомогти.
У чому відмінність між польськими та українськими "Танцями"
В інстаграм-сторіс виконавиця розповіла шанувальникам, чому цей проєкт має для неї таке значення. Якщо в українській версії Джамала брала участь задля розваги та вдосконалення танцювальних здібностей, то у Польщі має на меті вкотре привернути увагу до війни в Україні.
Відрізняється всім! Це як зовсім інший проєкт для мене! Відрізняється метою,
– сказала Джа.
Співачка не приховує, що участь у польській версії проєкту дається їй набагато важче, ніж в українській. Адже там нова мова, нова країна. Вона не встигає відновлюватися, дуже втомлюється фізично та морально. Однак команда польських "Танців з зірками" тепло прийняла її.
Я не втомлююся говорити про те, що війна триває і допомога нам потрібна кожного дня, а таке велике шоу – це важливо,
– наголосила Джамала.
Джамала про участь у "Танцях" в Польщі / Скриншот інстаграм-сторіс артистки
Джамала про участь у "Танцях" в Польщі / Скриншот інстаграм-сторіс артистки
Зазначимо, артистка виступила вже у двох прямих ефірах, станцювала вальс і ча-ча-ча. Джамала просить суддів не потурати, коли оцінюють її виступи. Не хоче, щоб війна в Україні впливала на результати голосування. Після першого виступу Джамала та її партнер Яцек отримали найвищий результат – 37 балів, а ось після другого танцю опинилися на останніх сходинках турнірної таблиці – 25 балів.
Джамала на польських "Танцях з зірками" – вальс: дивіться відео онлайн
Джамала на польських "Танцях з зірками" – ча-ча-ча дивіться відео онлайн