Стрімінгова платформа Spotify опублікувала перелік найпопулярніших пісень у світі та в кожній країні окремо.

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Джамала опинилась у глобальному плейлисті Spotify Equal за 2023 рік

Співачка потрапила до рейтингу найпопулярніших виконавців у глобальному плейлисті Spotify Equal за 2023 рік. У ньому вона посіла третю сходинку.

У цьому списку Джамалу обігнала лише румунська співачка INNA та відома американська співачка і піаністка Аліша Кіз.



Скриншот історії / Фото з інстаграму співачки

Бути в такому топовому списку, краще ніж бути у розшуку. Дякую усім моїм слухачам,

– написала артистка.

Цікаво, що у березні 2023 року Джамалі вдалося стати першою амбасадоркою з України у добірці EQUAL на Spotify. Такий плейлист слухають у 187 країнах світу, у тому числі й в Україні.

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