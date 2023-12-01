Стрімінгова платформа Spotify опублікувала перелік найпопулярніших пісень у світі та в кожній країні окремо.
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Джамала опинилась у глобальному плейлисті Spotify Equal за 2023 рік
Співачка потрапила до рейтингу найпопулярніших виконавців у глобальному плейлисті Spotify Equal за 2023 рік. У ньому вона посіла третю сходинку.
У цьому списку Джамалу обігнала лише румунська співачка INNA та відома американська співачка і піаністка Аліша Кіз.
Скриншот історії / Фото з інстаграму співачки
Бути в такому топовому списку, краще ніж бути у розшуку. Дякую усім моїм слухачам,
– написала артистка.
Цікаво, що у березні 2023 року Джамалі вдалося стати першою амбасадоркою з України у добірці EQUAL на Spotify. Такий плейлист слухають у 187 країнах світу, у тому числі й в Україні.
Стало відомо, які пісні найбільше слухали українці
- Днями музичний застосунок Spotify опублікував рейтинг найкращих пісень 2023 року саме в Україні. До переліку увійшло два треки YAKTAK та KOLA. Крім того, є пісні Наді Дорофєєвої, Wellboy, SKOFKA та Parfeniuk.
- Також поширила добірку 100 головних пісень 2023 року в Україні компанія Apple Music. Серед них є як українські пісні, так і англомовні. Провідні місця посіли Злата Огневич і SHUMEI, YAKTAK, DOROFEEVA, Parfeniuk, SadSvit і Структура щастя, Wellboy та SKOFKA.