Перші місця у рейтингу посіли українські або закордонні зірки, однак російські треки все ще можна побачити в списку. Хоча провідні позиції, як було раніше, росіяни не зайняли.

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Apple Music опублікувала найпопулярніші пісні в Україні

Перше місце серед найпопулярніших пісень в Україні посів трек Майлі Сайрус Flowers. Друге місце зайняла композиція "Буревіями" SHUMEI та Злати Огневич, а третю сходинку зайняв YAKTAK з піснею "Погляд" (feat. Sobol).

Четверте місце в рейтингу посіла DOROFEEVA з хітом "Щоб не було", а п'яте – співак Parfeniuk з треком "Провела екскурсію". Шосту сходинку зайняли співаки SadSvit і Структура щастя з піснею "Силуети".



Скриншот рейтингу / Фото Apple Music

На сьомому місці опинився Wellboy з треком "Додому". Восьму позицію посів Sam Smith та Kim Petras з хітом Unholy. Дев'яте місце належить SKOFKA "Чути гімн", а десяте – Parfeniuk "Відриваючись".



Скриншот рейтингу / Фото Apple Music

На жаль, у переліку все ще можна побачити росіян. Зокрема, 22 сходинку зайняли російські репери Кравц та Гіо Піка, а 28 місце – INSTASAMKA.

До того ж на 17 місці опинився виконавець XOLIDAYBOY. Це житель Севастополя Іван Мінаєв, який сьогодні проживає у Росії та співає російською мовою.

Хоча здебільшого у рейтингу переважають саме українські артисти. У першій половині списку більше, ніж 30 треків виконують співаки з України, і тільки шість – з Росії.

Нещодавно 24 Канал робив добірку 12 нових пісень від українських виконавців, які вийшли минулого тижня. Там можна почути дует БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і TAYANNA, нові композиції KOZAK SIROMAHA і KALUSH, YAKTAK, MONATIK, а також треки молодих артистів – YAGODA, DEMCHUK, Blockbaby, OKS, TANA, VERONIKA, Геля Зозуля, та ANDRUX.