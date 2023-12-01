Стриминговая платформа Spotify опубликовала список самых популярных песен в мире и в каждой стране отдельно.
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Джамала оказалась в глобальном плейлисте Spotify Equal за 2023 год
Певица попала в рейтинг самых популярных исполнителей в глобальном плейлисте Spotify Equal за 2023 год. В нем она заняла третье место.
В этом списке Джамалу обогнала только румынская певица INNA и известная американская певица и пианистка Алиша Киз.
Скриншот истории / Фото из инстаграмма певицы
Быть в таком топовом списке лучше, чем быть в розыске. Спасибо всем моим слушателям,
– написала артистка.
Интересно, что в марте 2023 года Джамале удалось стать первой певицей Украины в подборке EQUAL на Spotify. Такой плейлист слушают в 187 странах мира, в том числе в Украине.
Стало известно, какие песни больше всего слушали украинцы
- На днях музыкальное приложение Spotify опубликовало рейтинг лучших песен 2023 именно в Украине. В список вошли два трека YAKTAK и KOLA. Кроме того, есть песни Нади Дорофеевой, Wellboy, SKOFKA и Parfeniuk.
- Также распространила подборку 100 главных песен 2023 года на Украине компания Apple Music. Среди них есть как украинские песни, так и англоязычные. Ведущие места заняли Злата Огневич и SHUMEI, YAKTAK, DOROFEEVA, Parfeniuk, SadSvit и Структура счастья, Wellboy и SKOFKA.