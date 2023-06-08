Джамала вразила зізнанням про українців у США: "Бачать країну, яка була в 90-х"

Джамала перебуває в турі північною Америкою. Там вона багато спілкується з іноземцями та емігрантами. Співачка здивована, що інтернет і телебачення в них працює, але між нами інформаційна прірва.

Джамала показала відео з частини американського туру та заявила, що горда бути голосом України за кордоном. Вона наголосила, як важливо доносити іноземцям якомога більше про війну, адже помітила, що у США навіть українці заклопотані своїми проблемами. Що й казати про американців.

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Джамала поділилася враженнями від США

Не звертаючи увагу на втому і переїзди, після концертів я намагаюсь поспілкуватися з людьми та підтримати їх, розказати більше. Не вистачає інформації. Ми стільки її подаємо, але все одно замало. Або її так багато, що мозок просто перестає аналізувати інформацію, читаючи новину за новиною,

– прокоментувала Джамала.

Вона наголосила, що за кордоном мало хто знає, яка розвинена Україна сьогодні.

"Знаєте, що ще важливо? Говорити про нас, про сьогоднішню Україну. Люди, які виїхали раніше – подекуди бачать нашу країну, якою вона була ще в 90-х. Для мене це щоразу здивування. Важливо донести, що попри обстріли та щоденні жахливі новини ми будуємо на власних очах і очах цілого світу нову та сучасну країну", – наголосила артистка.

Джамалу підтримали в коментарях, адже навіть емігрантам з України здається, що на Батьківщині розруха та злидні, як у 90-х: