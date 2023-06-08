Джамала показала видео из части американского тура и заявила, что горда быть голосом Украины за границей. Она подчеркнула, как важно доносить иностранцам как можно больше о войне, поскольку заметила, что в США даже украинцы озабочены своими проблемами. Что уж говорить об американцах.

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Джамала поделилась впечатлениями от США

Не обращая внимания на усталость и переезды, после концертов я стараюсь пообщаться с людьми и поддержать их, рассказать больше. Не хватает информации. Мы столько ее подаем, но все равно мало. Или ее так много, что мозг просто перестает анализировать информацию, читая новость за новостью,

– прокомментировала Джамала.

Она подчеркнула, что за границей мало кто знает, как развита Украина сегодня.

"Знаете, что еще важно? Говорить о нас, о сегодняшней Украине. Люди, выехавшие раньше – иногда видят нашу страну, какой она была еще в 90-х. Для меня это всякий раз удивление. Важно донести, что, несмотря на обстрелы и ежедневные ужасные новости, мы строим на собственных глазах и глазах целого мира новую и современную страну", – подчеркнула артистка.

Джамалу поддержали в комментариях, ведь даже эмигрантам из Украины кажется, что на Родине разруха и нищета, как в 90-х: