Когда на Украине началась полномасштабная война, Джамала решила вывезти детей за границу. Вместе с сыновьями она уехала в Европу.

Обратите внимание Джамала рассекретила сумму, которую удалось собрать на благотворительных концертах для Украины

Где сейчас находятся дети Джамалы

Артистка сообщила, что сейчас ее дети в Стамбуле . Там о них заботится сестра Джамалы. Сама Джа постоянно переезжает из страны в страну, выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины. Д ети исполнительницы болеют, сестра очень помогает ей, поскольку заботится, ходит к врачам. Из-за насыщенного графика сейчас ни у Джамалы, ни у сыновей нет никаких документов о пребывании за границей, поскольку она просто не успела их сделать.

В последний раз Джамала видела сыновей 25 марта. Еще несколько дней у нее запланированы выступления, а затем вернется в Стамбул, чтобы побыть с детьми.

Когда артистка в последний раз виделась с мужем

Любимый Джамалы остался в Украине. Вечером 27 февраля он отвез ее с сыновьями в границу с Румынией и вернулся в Киев. С того времени они не виделись.

Интервью Джамалы: смотрите видео онлайн