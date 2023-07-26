Дуже нагадує Крим, – Джамала розплакалася під час відпочинку на Сицилії

Українська співачка Джамала відправилася на відпочинок після світового туру. Зірка зараз перебуває на острові Сицилія в Італії, який дуже нагадав їй окупований Крим. Це довело артистку до сліз.

Джамала також показала фото з відпочинку на Сицилії. Вона зізналася, що це було її мрією і після побачених кадрів у кіно вона дуже хотіла відвідати цей острів.

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Співачка розповіла, як її зворушила поїздка на Сицилію, адже острів нагадав їй рідний Крим, який окупувала Росія.

Плачу. Плачу, бо я розумію, що люди не так вже і далеко від нас в місці, яке насправді мені нагадує Крим, роблять прекрасні вистави, артфестивалі, використовують руїни для прекрасного, а водночас наш сусід, який роками вплутувався своїм паразитним корінням в наше життя, робить руїни з історичних місць в твоєму домі,

– висловилася Джамала.



Джамала на острові Сицилія, який нагадав їй Крим / Фото з її інстаграму

Зірка додала, що місцеві діти поруч кричали слово "babbo". "Клас! А ви знали, що батько – це так само "Baba" в кримськотатарській?", – зазначила вона.



Джамала на Сицилії / Фото з її інстаграму

Джамала не приховує, що давно мріяла побувати на острові на півдні Італії. Проте, за ї словами, ця поїздка була випадково.

В це важко повірити, але, напевно, сама доля підштовхнула мене опинитися тут. Подружка забронювала готель і, соромно зізнатися, але вийшла з аеропорту, навіть не знаючи місто, в яке їду,

– зізналася співачка.

Артистка додала, що раніше відчувала щось споріднене з цим місцем. "А ще і переглянуте кіно: загадковий серіал "Білий лотос" та італійський фільм "Смак до життя", – додала вона.

Зірка відвідала місцевий Амфітеатр. "Саме в таких місцях я би хотіла співати свій альбом QIRIM із симфонічним оркестром. Просто неба", – зазначила Джамала.



Джамала на Сицилії / Фото з її інстаграму

До слова, раніше Джамала зізналась, що бачить повернення Криму очевидним. Вона згадала, як отримала обіцянку повернути півострів від президента США Байдена. "Він мене обійняв і сказав, що ми все повернемо. І я така, мені сам Байден пообіцяв. Кайф", – розповіла артистка.