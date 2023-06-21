Українська співачка кримськотатарського походження Джамала завершила свій перший тур Північною Америкою. Співачка відвідала 11 різних міст: Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль, Міннеаполіс, Ванкувер, Сієтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та Орландо.

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Джамала завершила тур Північною Америкою

Виконавиця їздила Америкою з туром Like A Bird. Вона презентувала американській та канадській аудиторії матеріали різних років її творчості в "особливій електронній інтерпретації".

Не питайте мене, чи встигла я подивитися міста. Не чекайте світлин зі знаковими місцями, тому що все, що я бачила – це аеропорти, готелі та концертні майданчики. Але найголовніше – я бачила людей. Десятки годин у дорозі й багато тисяч кілометрів позаду. Важливий та пілотний, у цей важкий для країни час, тур. Але наша сила – в єднанні!

– поділилась Джамала.



Джамала / Фото пресслужби

На кожному концерті артистка проводила благодійні аукціони, для яких підготувала цікаві лоти. Серед них – збірка "300 поезій" Ліни Костенко з підписом авторки, футбольний м'яч з підписом футболіста Андрія Шевченка, марки підписані Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним та Waone, особисті речі Джамали з участі у різних телевізійних шоу, кліпів та багато інших.

Зауважимо, Джамала продала одну з особистих суконь, яка була спеціально виготовлена для кліпу Solo. Вбрання на аукціоні продали за 7500 доларів.

"Коли я сказала, що їду в тур Америкою і буду робити аукціони, виставляючи якісь знакові речі для мене: сукні, окуляри, прикраси на голову, то попросила своїх друзів виділити лоти для благодійних аукціонів там під час моїх концертів, відгукнулися всі. Можна сказати, збирали валізи з лотами "всім селом", – поділилась зірка.

Отож за увесь час туру команді співачки вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень на допомогу Україні. Гроші, за словами Джамали, будуть передані до різних благодійних фондів.