Популярна українська співачка Джамала поділилась думками після церемонії Brit Awards 2022. Вона пригадала, у якому образі постала на заході 2017 року.

Цікаво Тріумф Адель й номер-відкриття Еда Ширана: хто переміг у престижній премії Brit Awards 2022

У якому образі була Джамала

Співачка приміряла вбрання від українського дизайнера Івана Фролова. Вона позувала у довгій чорній спідниці та бежевому корсеті без бретелей, прикрашеним "кістками" з написом Ancora. Таке вбрання Frolov представив у колекції весна – літо 2017.

Джамала доповнила образ сережками-камінцями. Вона зібрала волосся на маківці, розпустивши решту пасем, яких вклала хвильками.

На обличчі виконавиці красувався розкішний макіяж. Зірка підкреслила очі чорними тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.

Джамала на Brit Awards 2017 / Фото з інстаграму зірки

Джамала про образ Адель

Співачка поділилась враженнями від аутфіту тріумфаторки Адель. Для відвідин церемонії вона постала у сукні від українського бренду Marianna Senchina.

"Побачила чудові фотографії зі вчорашньої премії BRIT Awards. Пораділа за міжнародних колег, за український бренд Marianna Senchina, сукню якого обрала Адель. І згадався мій вихід у 2017 році у сукні Frolov Heart у Лондоні", – поділилась Джамала.