Популярная украинская певица Джамала поделилась мыслями после церемонии Brit Awards 2022. Она вспомнила, в каком образе предстала на мероприятии 2017 года.

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В каком образе была Джамала

Певица примерила наряды от украинского дизайнера Ивана Фролова. Она позировала в длинной черной юбке и бежевом корсете без бретелей, украшенных "костями" с надписью Ancora. Такие наряды Frolov представил в коллекции весна – лето 2017 года.

Джамала дополнила образ серьгами-камешками. Она собрала волосы на макушке, распустив остальные пряди, которых уложила волнами.

На лице исполнительницы красовался роскошный макияж. Звезда подчеркнула глаза черными тенями и накрасила губы невзрачной помадой.

Джамала на Brit Awards 2017 / Фото из инстаграма звезды

Джамала про образ Адель

Певица поделилась впечатлениями от аутфита триумфатора Адель. Для посещения церемонии она предстала в платье от украинского бренда Marianna Senchina.

"Увидела отличные фотографии со вчерашней премии BRIT Awards. Порадовалась за международных коллег, за украинский бренд Marianna Senchina, платье которого выбрала Адель. И вспомнился мой выход в 2017 году в платье Frolov Heart в Лондоне", – поделилась Джамала.