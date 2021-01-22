Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала привітала з Днем соборності України. Вона опублікувала промовисте фото у вишиванці та закликала долучитися до віртуального флешмобу.

22 січня українці відзначають День соборності України. Це свято особливе для нашого народу і йому приділяють багато уваги. Знаменитості також долучаються до привітань. Зокрема, святковий допис на особистій сторінці в інстаграмі поширила Джамала.

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Джамала вітає з Днем соборності

Артистка поширила світлину, на якій позує у красивій вишиванці. Вона одягнула довгу сукню молочного кольору, що мала неординарне пошиття. Талію підкреслював вишиваний пояс в тон вбрання.

Шию прикрашали оригінальні намиста. Волосся виконавиця забрала назад, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.

З Днем соборності, друзі! З прекрасним святом нашої з вами єдності!

– привітала Джамала.



Джамала у вишиванці / Фото з інстаграму Джамали

Що Джамала написала в дописі

2021 рік – це нові реалії для всього світу. Через пандемію коронавірусу у святковий день українці не зможуть традиційно взяти один одного за руки та утворити ланцюг єдності. Проте Джамала наголосила, що традиції мають жити.

"Тому цього року відбудеться перший в історії віртуальний живий ланцюг єдності між Києвом та Сімферополем. Він поєднає всіх українців, незалежно від відстані та фізичної можливості бути присутнім. Я запрошую вас взяти у ньому участь! Щоб приєднатися до акції, необхідно авторизуватися на сайті "Ланцюг Соборності".

І пам'ятайте, для єдності немає обмежень і відстань не має значення. Як і тридцять один рік тому, коли українці збудували один із найбільших живих ланцюгів в історії – "Українську хвилю". Тоді більше мільйона людей вийшли між Києвом та Івано-Франківськом! А сьогодні будемо разом віртуально. Адже всі ми прагнемо бути разом в одній соборній Україні", – написала знаменитість в публікації.