Популярная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поздравила с Днем соборности Украины. Она опубликовала красноречивое фото в вышиванке и призвала присоединиться к виртуальному флешмобу.

22 января украинцы отмечают День Соборности Украины. Этот праздник особенный для нашего народа и ему уделяют много внимания. Знаменитости тоже присоединяются к поздравлениям. В частности, праздничное сообщение на личной странице в инстаграме распространила Джамала.

Смотрите также Джамала очаровала сеть кадрами, где показала старшего сына: фото и видео

Джамала поздравляет с Днем Соборности

Артистка распространила фотографию, на которой позирует в красивой вышиванке. Она надела длинное платье в молочном цвете неординарного пошива. Талию подчеркивал вышитый пояс в тон наряду.

Шею украшали оригинальные бусы. Волосы исполнительница убрала назад, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.

С Днем соборности, друзья! С прекрасным праздником нашего с вами единства!

– поздравила Джамала.



Джамала в вышиванке / Фото из инстаграма Джамалы

Что Джамала написала в посте

2021 год – это новые реалии для всего мира. Из-за пандемии коронавируса в праздничный день украинцы не смогут традиционно взять друг друга за руки и образовать цепь единства. Однако Джамала подчеркнула, что традиции должны жить.

"Поэтому в этом году состоится первая в истории виртуальная живая цепь единства между Киевом и Симферополем. Она соединит всех украинцев, независимо от расстояния и физической возможности присутствовать. Я приглашаю вас принять в ней участие! Чтобы присоединиться к акции, необходимо авторизоваться на сайте "Цепь Соборности".

И помните, для единства нет ограничений, и расстояние не имеет значения. Как и тридцать один год назад, когда украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории – "украинскую волну". Тогда больше миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском! А сегодня будем вместе виртуально. Ведь все мы стремимся быть вместе в одной соборной Украине", – написала знаменитость в публикации.