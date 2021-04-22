Джамала щодня тішить прихильників новими публікаціями. Вона відправилася в сонячний Єгипет, де насолоджується відпочинком на березі моря та приймає сонячні ванни. Зірка неабияк вразила шанувальників новим образом.
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Нові фото Джамали з Єгипту
Напередодні прем'єри нового альбому, яка відбудеться 23 квітня, артистка опублікувала серію нових фото. Джамала позувала у мальовничій локації Єгипту, де постала перед камерою у красивому аутфіті.
На світлині співачка зображена у короткій коричневій сукні з відвертим декольте. Також увагу привертає те, що вона не одягнула спідньої білизни. Серед аксесуарів образ Джамали доповнили стильні сережки та підвіски. Волосся, заплетене у довгі тонкі косички, спадало на плечі. На обличчі знаменитість не робила макіяж, продемонструвала натуральну вроду.
Такий образ вийшов дуже гармонійним та пасував виконавиці. А довершила його бездоганна золотиста засмага.
Мовчати – це не про нас! Я – грім, ви – хвиля. Тримала в собі весь час, та вже відпустила,
– загадково написала в публікації Джамала.
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У коментарях підписники знаменитості залишають на її адресу багато приємних слів.
- "Вам дуже пасує літо!"
- "Красуня!"
- "Дуже гарна сукня! Джа – красуня!"
- "Сонячна!"
- "Дуже гарні фото!"