Джамала щодня тішить прихильників новими публікаціями. Вона відправилася в сонячний Єгипет, де насолоджується відпочинком на березі моря та приймає сонячні ванни. Зірка неабияк вразила шанувальників новим образом.

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Нові фото Джамали з Єгипту

Напередодні прем'єри нового альбому, яка відбудеться 23 квітня, артистка опублікувала серію нових фото. Джамала позувала у мальовничій локації Єгипту, де постала перед камерою у красивому аутфіті.

На світлині співачка зображена у короткій коричневій сукні з відвертим декольте. Також увагу привертає те, що вона не одягнула спідньої білизни. Серед аксесуарів образ Джамали доповнили стильні сережки та підвіски. Волосся, заплетене у довгі тонкі косички, спадало на плечі. На обличчі знаменитість не робила макіяж, продемонструвала натуральну вроду.

Такий образ вийшов дуже гармонійним та пасував виконавиці. А довершила його бездоганна золотиста засмага.

Мовчати – це не про нас! Я – грім, ви – хвиля. Тримала в собі весь час, та вже відпустила,

– загадково написала в публікації Джамала.

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У коментарях підписники знаменитості залишають на її адресу багато приємних слів.