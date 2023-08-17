У день народження Мадонни: Джамала представила кавер на всесвітньо відомий хіт Frozen

Українська співачка Джамала презентувала кавер на пісню Мадонни Frozen. Учора американській співачці виповнилося 65 років.

Українська співачка Джамала випустила одразу два нових треки у межах проєкту Spotify Singles. Треки записували в Spotify Studios у Лос-Анджелесі.

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Джамала випустила кавер на Frozen Мадонни

Один із треків – це кавер на пісню Мадонни Frozen. Учора, 16 серпня, американській знаменитості виповнилося 65 років.

Джамала пояснила, що після того, як стала амбасадоркою Spotify Equals, їй запропонували вибрати всесвітньо відому пісню і зробити на неї кавер (свою версію). І зробити кавер своєї власної композиції. Саме трек Мадонни Джамала обрала тому, що вона асоціюється в неї з літом і дитинством на березі моря.

Саме вона з таким автентичним бриджем запала мені в душу. А головне – зараз мені дуже резонують слова пісні. Ця співачка завжди виступала за рівноправ’я і дуже підтримує Україну в наш час боротьби,

– поділилась співачка.

Джамала – Frozen: слухати пісню онлайн

Білборд з Spotify Singles з Джамалою також з'явиться на Times Squere у Нью-Йорку, США.

Як Джамала стала амбасадоркою Spotify Equals