Схудла Джамала позувала у розкішній рожевій сукні: ефектні фото на тлі Дніпра

Після приголомшливого схуднення на 12 кілограмів Джамала часто з'являється в об'єктиві фотографів. Заради ефектних кадрів співачка поїхала у село Витачів. На тлі Дніпра вона позувала в яскравій рожевій сукні.

37-річна артистка більше не соромиться одягати міні, оголювати підтягнутий животик і демонструвати стрункі ніжки. Так, Джамала приміряла розкішну сукню зі сміливим розрізом до стегон.

До теми Джамала розповіла, як схудла на 12 кілограмів

На співачці повітряне рожеве вбрання довжини максі. Це сукня на одне плече та з провокативною шнурівкою в зоні декольте. Легкості образу Джамали додала широка спідниця й шлейф, який ефектно розвівався на вітрі.

Довге волосся знаменитості стилісти вклали в локони та зробили бездоганний макіяж з блискучими тінями. З аксесуарів артистка підібрала масивні сережки, які стали фантастичним доповненням її аутфіту.

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