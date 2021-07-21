37-летняя артистка больше не стесняется одевать мини, обнажать подтянутый животик и демонстрировать стройные ножки. Так, Джамала примерила роскошное платье со смелым разрезом до бедер.
К теме Джамала рассказала, как похудела на 12 килограммов
На певице воздушный розовый наряд длины макси. Это платье на одно плечо и с провокационной шнуровкой в зоне декольте. Легкости образу Джамалы добавила широкая юбка и шлейф, который эффектно развевался на ветру.
Длинные волосы знаменитости стилисты вложили в локоны и сделали безупречный макияж с блестящими тенями. Из аксессуаров артистка подобрала массивные серьги, которые стали фантастическим дополнением ее аутфита.
Для просмотра всех фото листайте вправо
Предыдущие образы Джамалы
- звезда появлялась в ярком look – неоновом топе и брюках с оригинальной шнуровкой;
- на Atlas Weekend 2021 певица выступила в фиолетовых кожаных брюках и топе с бахромой на рукавах;
- для выхода на сцену джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest она выбрала соблазнительный образ в нежно-розовом топе и черных брюках с высокой талией.