Після других пологів співачка Джамала не надто охоче показувала фігуру в приталених і обтислих вбраннях. Чи не вперше з червня минулого року вона опублікувала фото в купальнику.

Джерело: інстаграм Джамали

З моменту народження сина артистки Селім-Гірая минуло вже сім місяців, однак зірка досі бореться з зайвою вагою та мріє позбутися 10 кілограмів.

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Фото Джамали в купальнику

Днями співачка з молодшим сином Еміром полетіла на відпочинок в Єгипет. Джамала, яка кілька тижнів тому оголосила, що починає правильно харчуватися та займатися спортом, не приховує, що худнути на курорті вкрай важко. Однак, схоже, перші результати виконавиця вже побачила, адже вперше за сім місяців показала фігуру в купальнику.

Вона сфотографувалась у морі на тлі білого лайнера, показавши апетитні форми в суцільному купальнику чорного кольору. Пляжне вбрання з декольте сексуально підкреслило пишні груди Джамали. Свої форми зірка показала лише по пояс. Вона насолоджувалась відпочинком без косметики, однак не забула про аксесуари – каблучки, ланцюжки та сережки у вигляді скріпок.

"Ще один неймовірний день з мого життя", – підписала відверті фото артистка.



Джамала в купальнику в Єгипті / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала в купальнику в Єгипті / Фото Instagram / @jamalajaaa