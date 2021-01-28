После вторых родов певица Джамала не слишком охотно показывала фигуру в приталенных и обтягивающих нарядах. Едва ли не впервые с июня прошлого года она опубликовала фото в купальнике.

Источник: инстаграм Джамалы

С момента рождения сына артистки Селим-Гирея прошло уже семь месяцев, однако звезда до сих пор борется с лишним весом и мечтает избавиться от 10 килограммов.

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Фото Джамалы в купальнике

На днях певица с младшим сыном Эмиром улетела на отдых в Египет. Джамала, которая несколько недель назад объявила, что начинает правильно питаться и заниматься спортом, не скрывает, что худеть на курорте крайне трудно. Однако, похоже, первые результаты исполнительница уже увидела, ведь впервые за семь месяцев показала фигуру в купальнике.

Она сфотографировалась в море на фоне белого лайнера, показав аппетитные формы в сплошном купальнике черного цвета. Пляжный наряд с декольте сексуально подчеркнул пышную грудь Джамалы. Свои формы звезда показала только по пояс. Она наслаждалась отдыхом без косметики, однако не забыла про аксессуары – кольца, цепочки и серьги в виде скрепок.

"Еще один невероятный день из моей жизни", – подписала откровенные фото артистка.



Джамала в купальнике в Египте / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала в купальнике в Египте / Фото Instagram / @jamalajaaa