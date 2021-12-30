Джамала поділилась, які страви обов'язково прикрашають її стіл на Новий рік

Співачка Джамала розповіла, що кримськотатарський новорічний стіл трохи відрізняється від українського. Вона поділилась традиціями та коронними стравами на свято.

Відома українська співачка Джамала поділилась своїми традиціями, яких дотримується у сім'ї. Також вона розповіла про традиційні страви, які мусять стояти на новорічному столі.

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Джамала показала традиційні новорічні страви

Виконавиця зізналась, що на Новий рік вони з сім'єю дарують подарунки один одному, а опівночі обіймаються. Однак найважливіші традиції пов'язані з їжею.

Мама щороку готує свої коронні страви. Салат – з гранатом, курагою, кишмишем і чорносливом, сарму (з кримськотатарського "загортай") з виноградних листків і торт "Кучерявий Пінчер" на десерт,

– розповіла Джамала.

Співачка додала, що це три головні родзинки їхнього кримськотатарського столу. Щоправда, як і у більшості, їхній новорічний стіл прикрашає й олів'є, "шуба" та бутерброди з ікрою.

Страви, що прикрашають новорічний стіл Джамали / Фото з інстаграму зірки

Додамо, до Нового року Джамала зняла святковий атмосферний кліп на пісню "Новий рік з тобою". У ролику артистка запалювала разом з друзями з шоу "Танці з зірками". Цей проєкт став для зірки найяскравішим моментом 2021 року.

Текст публікації Джамали

В попередній публікації розповіла про дієти, тож саме час обговорити кримськотатарський святковий стіл.

Як правило, всі наші новорічні традиції пов‘язані з їжею. Звісно, ми даруємо подарунки, обіймаємось опівночі та вітаємо одне одного. Але тут я вас не здивую. А мама щороку готує свої коронні страви. Салат — з гранатом, курагою, кишмишем і чорносливом, сарму (з кримськотатарського "загортай") з виноградних листків і торт "Кучерявий Пінчер" на десерт. Три страви, три родзинки нашого столу, окрім всіх олів'є, шуб і бутербродів з ікрою, які ми їмо на Новий рік, як і всі навколо за традицією.