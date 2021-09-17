Уже в воскресенье, 19 сентября, состоится 3 эфир шоу "Танцы со звездами". За это короткое время некоторые звездные участники претерпели определенные изменения. О своем пока что коротком опыте на проекте рассказала певица Джамала.

К слову Это было неожиданной ситуацией, – экс-продюсер Джамалы о разрыве рабочих отношений со звездой

Джамала о любви к своему телу

Исполнительница рассказала, что никогда не волновалась насчет лишнего веса, но не любила другие части своего тела. Однако как только начала танцевать для шоу, ее принятие себя изменилось.

На самом деле я просто никогда не танцевала осознанно. А теперь у меня есть возможность рассмотреть себя поподробнее. Как же это все мне подходит. Никогда бы и подумать не могла!

– написала Джамала.

Знаменитость подчеркнула, что попробовать себя в танце стоит всем, кто не верит в свое тело. Поэтому хочет вдохновить поклонников на новое для них занятие.

Бэкстейдж "Танцев со звездами"

Также Джамала опубликовала интересный ролик, в котором показала закулисье танцевального проекта. В видео запечатлены самые яркие моменты – репетиции на сцене и в зале вместе с партнером Антоном Нестерко, отрывки выступления в прямом эфире и то, что осталось за кадром.

Текст публикации Джамалы

Короче, я все поняла! Танцами стоит заниматься всем, кто не верит в свое тело.

Да, должна признаться, у меня никогда не было вопросов с лишним весом. А вот любовью к своим ногам, бедрам, рукам, шее, спине – всегда были. И каждый день сейчас этой любви становится все больше.

На самом деле я просто никогда не танцевала осознанно. А теперь у меня есть возможность рассмотреть себя поподробнее. Как же это все мне подходит. Никогда бы и подумать не могла!

В это воскресенье – новый танец, совсем другая техника и характер. Я – только так!!! Во всем важна динамика.

Люблю вас и вдохновляю пойти на танцы прямо сегодня.