У своїх інстаграм-сторіз Джамала 21 серпня залишила кілька кадрів, на яких красується патріотичним вбранням. Плаття довжини максі має довгі рукави, лампаси та світлі візерунки, а на плечах – приспускається. Для завершення образу Джа одягнула гірчичну водолазку, взула сандалі та солом'яний капелюх.

До слова Зірки у вишиванках: як національний одяг став трендом незалежної України



Джамала в сукні дизайнерки Віти Кін / Фото з інстаграму співачки



Ніжна сукня Джамали / Фото з інстаграму артистки



Вбрання Джамали / Фото з інстаграму співачки

Такий образ артистка обрала для репетиції біля Маріїнського палацу. Ймовірно, вона виступатиме на благодійному концерті 24 серпня разом з італійською зіркою Андреа Бочеллі. Його виступ супроводжуватиме Національний Симфонічний Оркестр України під диригентством Марчелло Рота та Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

"Чек у Маріїнському – як окремий вид мистецтва. До речі, я тут вперше", – підписала знімки Джамала.

Щоб побачити відео з репетиції, гортайте до кінця вправо:

Читайте також Джамала, Вакарчук і Жадан дадуть спільний концерт до Дня незалежності

Варто додати, що у райдері Бочеллі було прохання встановити 20-метрову сцену для виступу. Однак через неї у мережі виникло чимало суперечок, адже з'явились кадри, де конструкція сцени стоїть на місці масових поховань учасників революції 1917 – 1921 років. Втім, організатори концерту італійця назвали такі припущення некоректними, адже "немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме тут".