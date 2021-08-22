В своих инстаграм-сториз Джамала 21 августа оставила несколько кадров, на которых красуется в патриотическом наряде. Платье длины макси с длинными рукавами, лампасами и в светлые узоры, а на плечах – приспускается. Для завершения образа Джа обула сандалии и надела соломенную шляпу.

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Джамала в платье дизайнера Виты Кин / Фото с инстаграма певицы



Нежное платье Джамалы / Фото с инстаграма артистки



Наряд Джамалы / Фото с инстаграма певицы

Такой образ артистка выбрала для репетиции возле Мариинского дворца. Вероятно, она будет выступать на благотворительном концерте 24 августа вместе с итальянской звездой Андреа Бочелли. Его выступление будет сопровождать Национальный симфонический Оркестр Украины под дирижерством Марчелло Рота и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

"Чек в Мариинском – как отдельный вид искусства. Кстати, я здесь впервые", – подписала снимки Джамала.

Чтобы увидеть видео с репетиции, листайте до конца вправо:

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Стоит добавить, что в райдере Бочелли была просьба установить 20-метровую сцену для выступления. Однако из-за нее в сети возникло немало споров, ведь появились кадры, где конструкция сцены стоит на месте массовых захоронений участников революции 1917–1921 годов. Впрочем, организаторы концерта итальянца назвали такие предположения неверным, ведь "нет никаких подтверждений, что эти захоронения производились именно здесь".