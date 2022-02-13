Джамала натякнула, чому Kalush Orchestra не виграли Нацвідбір Євробачення-2022

Перемогу на Нацвідборі Євробачення-2022 здобула Alina Pash. Однак ані публіка, ані Kalush Orchestra, які посіли друге місце, не погоджуються з результатами. Суддя Джамала натякнула, чому репери програли.

На Національний відбір гурт Kalush Orchestra прийшов з піснею Stefania, яка швидко підкорила єврофанів, але не привела його до перемоги, передає 24 канал. Якщо глядачі віддали реперам перше місце, то журі поставили їх на третю сходинку. Цей дисбаланс в оцінках взялась пояснити суддя Джамала.

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Чому Kalush Orchestra не виграли Нацвідбір Євробачення-2022

Джамала у захваті, що своїм прикладом Go_A задали тенденцію на українську музику, але вважає, що конкурсантам не варто дублювати їхній Shum. Kalush Orchestra нібито зробив саме так, адже мотиви пісні Stefania дуже нагадують ті, які підкорили Європу минулоріч.

Kalush зі Stefania дуже схожі на Go_A. Мені здається, це класно, але хочеться, щоб прийшла людина і змінила повністю цей напрямок, тому що ставити на те, що вже пролунало, – це референс,

– заявила Джамала.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео з Нацвідбору Євробачення-2022

Водночас суддя Нацвідбору Євробачення-2022 не здивувалася, коли глядачі віддали найбільше голосів за Alina Pash, Kalush Orchestra та Wellboy. На її думку, у всіх трьох піснях є українська самобутність:

Stefania "по мелосу побудована як українська колискова";

Nozzy Bossy – " весільна, святкова";

"Тіні забутих предків" – "драматична".

Мені здається, добре любити своє,

– підсумувала Джамала.

Джамала про поразку Kalush Orchestra на Нацвідборі Євробачення-2022 / Відео 24 каналу

Не пропустіть Просто сказати правду, – Тимур Мірошниченко про звинувачення у фальсифікації голосів Нацвідбору

Чому Kalush Orchestra незадоволений результатами Нацвідбору

Після оголошення переможниці соліст Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до представників Суспільного мовника з проханням показати листок, з якого Тімур Мірошниченко зачитував результати глядацького голосування, бо той плутався в балах. Йому відмовили – "перед носом зачинили двері, фамільярно кинули".

Відтак репер підозрює Суспільне у фальсифікації результатів Нацвідбору. Цей закид він озвучив судді та члену правління Суспільного мовника Ярославу Лодигіну, але той відповів, що "Тімур плутався, бо отримав редакторську помилку, а плутанина не стосувалася лідируючих позицій". Крім того, він пообіцяв переговорити з аудиторською компанією, аби та оприлюднила кількість глядацьких голосів.