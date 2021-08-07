Концерт "Українська пісня" (Ukrainian Song Project) вп'яте пролунає у Львові. Цього року з масштабної сцени прозвучать найкращі україномовні хіти за 30 років незалежності України.

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Хедлайнери фестивалю

Підтримати фіналістів "Української пісні" приїдуть справжні зірки нашої естради. Серед хедлайнерів проєкту цього року будуть:

ВВ;

"Скай"

БEZ ОБМЕЖЕНЬ;

Ірина Білик;

Джамала;

Анна Трінчер;

MELOVIN;

Сергій Бабкін;

Віктор Павлік;

WELLBOY.



MELOVIN на "Українській пісні" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

Сцена "Української пісні"

У 2021 році артисти виходитимуть на сцену, яку спорудять у вигляді гігантського птаха у формі цифри V. Це буде символізувати п'ятиріччя проєкту. Для того, щоб усі глядачі змогли подивитися концерт, велику кількість екранів спорудять з різних боків сцени. Також додадуть світлові та візуальні ефекти.

Благодійна мета проєкту

Ukrainian Song Project закликає всіх небайдужих підтримати маленьку львів'янку Вікторію Полюгу, в якої діагностували рідкісне захворювання – СМА (спінальна м'язова атрофія). Допомогти врятувати життя Вікторії може лише укол, вартість якого складає 2,3 мільйона доларів.

Традиційно організатори концерту забезпечать безплатний вхід військовим, які воювали на Донбасі.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби