На масштабній сцені "Української пісні" цього року відтворять історію української музики за 30 років. Таку мету організатори поставили перед собою в ювілейний рік Незалежності України.

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Фіналісти "Української пісні" (Ukrainian Song Project)

Головною місією цього проєкту є пошук і відкриття нових імен на українській сцені. Від травня молоді виконавці могли подавати заявки на участь в "Українській пісні". Організаційний комітет отримав понад триста анкет, серед яких обрали лише десятьох фіналістів.

Українська пісня
"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

До складу професійного журі конкурсу увійшли:

  • музичний журналіст і директор з розвитку премії YUNA Ігор Панасов;
  • музичний продюсер телеканалу "Україна" і "Музична Платформа України" Геннадій Вітер;
  • музичний продюсер Вадим Лисиця;
  • співак MELOVIN;
  • генеральний продюсер "Української пісні" (Ukrainian Song Project) Тарас Курчик.

Українська пісня
"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

Судді вирішили, що на сцену "Арени Львів" 14 серпня вийдуть такі фіналісти:

  • АНЦЯ;
  • JULINOZA;
  • Semyokhina;
  • ЛЕV;
  • BORA;
  • "GG Гуляй Город" feat. Morphom;
  • Sowa;
  • "Cry неба";
  • Маргарита Самойлова;
  • MARLEN.

Після виступів усіх конкурсантів оголосять ім'я переможця, який отримає продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці й промо та менеджмент від "Української пісні" протягом року.

Українська пісня
"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

Зіркові гості проєкту

Разом із фіналістами на сцену проєкту вийдуть також знамениті артисти сучасної естради. Наразі організатори оголосили лише перших хедлайнерів концерту:

  • ВВ;
  • СКАЙ;
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;
  • Ірина Білик;
  • MELOVIN.

Протягом наступних декількох тижнів цей список поповниться зірковими іменами.

Українська пісня
"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби