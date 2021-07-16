На масштабній сцені "Української пісні" цього року відтворять історію української музики за 30 років. Таку мету організатори поставили перед собою в ювілейний рік Незалежності України.
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Фіналісти "Української пісні" (Ukrainian Song Project)
Головною місією цього проєкту є пошук і відкриття нових імен на українській сцені. Від травня молоді виконавці могли подавати заявки на участь в "Українській пісні". Організаційний комітет отримав понад триста анкет, серед яких обрали лише десятьох фіналістів.
"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби
До складу професійного журі конкурсу увійшли:
- музичний журналіст і директор з розвитку премії YUNA Ігор Панасов;
- музичний продюсер телеканалу "Україна" і "Музична Платформа України" Геннадій Вітер;
- музичний продюсер Вадим Лисиця;
- співак MELOVIN;
- генеральний продюсер "Української пісні" (Ukrainian Song Project) Тарас Курчик.
"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби
Судді вирішили, що на сцену "Арени Львів" 14 серпня вийдуть такі фіналісти:
- АНЦЯ;
- JULINOZA;
- Semyokhina;
- ЛЕV;
- BORA;
- "GG Гуляй Город" feat. Morphom;
- Sowa;
- "Cry неба";
- Маргарита Самойлова;
- MARLEN.
Після виступів усіх конкурсантів оголосять ім'я переможця, який отримає продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці й промо та менеджмент від "Української пісні" протягом року.
"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби
Зіркові гості проєкту
Разом із фіналістами на сцену проєкту вийдуть також знамениті артисти сучасної естради. Наразі організатори оголосили лише перших хедлайнерів концерту:
- ВВ;
- СКАЙ;
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;
- Ірина Білик;
- MELOVIN.
Протягом наступних декількох тижнів цей список поповниться зірковими іменами.
"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби