На масштабній сцені "Української пісні" цього року відтворять історію української музики за 30 років. Таку мету організатори поставили перед собою в ювілейний рік Незалежності України.

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Фіналісти "Української пісні" (Ukrainian Song Project)

Головною місією цього проєкту є пошук і відкриття нових імен на українській сцені. Від травня молоді виконавці могли подавати заявки на участь в "Українській пісні". Організаційний комітет отримав понад триста анкет, серед яких обрали лише десятьох фіналістів.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

До складу професійного журі конкурсу увійшли:

музичний журналіст і директор з розвитку премії YUNA Ігор Панасов;

музичний продюсер телеканалу "Україна" і "Музична Платформа України" Геннадій Вітер;

музичний продюсер Вадим Лисиця;

співак MELOVIN;

генеральний продюсер "Української пісні" (Ukrainian Song Project) Тарас Курчик.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

Судді вирішили, що на сцену "Арени Львів" 14 серпня вийдуть такі фіналісти:

АНЦЯ;

JULINOZA;

Semyokhina;

ЛЕV;

BORA;

"GG Гуляй Город" feat. Morphom;

Sowa;

"Cry неба";

Маргарита Самойлова;

MARLEN.

Після виступів усіх конкурсантів оголосять ім'я переможця, який отримає продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці й промо та менеджмент від "Української пісні" протягом року.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

Зіркові гості проєкту

Разом із фіналістами на сцену проєкту вийдуть також знамениті артисти сучасної естради. Наразі організатори оголосили лише перших хедлайнерів концерту:

ВВ;

СКАЙ;

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;

Ірина Білик;

MELOVIN.

Протягом наступних декількох тижнів цей список поповниться зірковими іменами.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби