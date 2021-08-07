Концерт "Украинская песня" (Ukrainian Song Project) в пятый раз прозвучит во Львове. В этом году с масштабной сцены прозвучат лучшие украиноязычные хиты за 30 лет независимости Украины.

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Хедлайнеры фестиваля

Поддержать финалистов "Украинской песни" приедут настоящие звезды нашей эстрады. Среди хедлайнеров проекта в этом году будут:

ВВ;

"Скай"

БEZ ОБМЕЖЕНЬ;

Ирина Билык;

Джамала;

Анна Тринчер;

MELOVIN;

Сергей Бабкин;

Виктор Павлик;

WELLBOY.



MELOVIN на "Украинской песне "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы

Сцена "Украинской песни"

В 2021 году артисты будут выходить на сцену, которую соорудят в виде гигантской птицы в форме цифры V. Это будет символизировать пятилетие проекта. Для того чтобы все зрители смогли посмотреть концерт, большое количество экранов соорудят с разных сторон сцены. Также добавят световые и визуальные эффекты.

Благотворительная цель проекта

Ukrainian Song Project призывает всех неравнодушных поддержать маленькую львовянку Викторию Полюгу, у которой диагностировали редкое заболевание – СМА (спинальная мышечная атрофия). Помочь спасти жизнь Виктории может только укол, стоимость которого 2,3 миллиона долларов.

Традиционно организаторы концерта обеспечат бесплатный вход военным, воевавшим на Донбассе.



"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы