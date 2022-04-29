Двоє за бортом: Дантес двозначно привітав Дашу Кацуріну з днем народження

Володимир Дантес зараз переживає розлучення з Надею Дорофєєвою. Подейкують, що вона закрутила роман з другом сім'ї – Михайлом Кацуріним. Але дружба між сім'ями, схоже, збереглась.

Колись пари Дантеса з Дорофєєвою та Кацуріни разом відпочивали на морі, а під час війни стало відомо, що усі вони розлучаються. Згодом в мережі почали з'являтись фото, що Надя наче закрутила роман з Михайлом, адже їх разом бачили в Барселоні. Володимир і Даша відповідно, ймовірно, залишились самотніми і без пар.

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Днем раніше, 28 квітня, блогерка та рестораторка Даша Кацуріна святкувала день народження. Їй виповнилось 28 років, зараз вона перебуває у Португалії зі своїми дітьми від Михайла. Аби підтримати подругу на відстані, Володимир Дантес опублікував сторіс з нею:

"З днем народження! Упевнений, все буде краще, ніж було!", – написав Дантес.



Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото з інстаграм-сторіс

Зокрема Даша Кацуріна у свій день народження змінила татуювання на нозі, яке вона набила колись з Михайлом на честь відкриття мережі ресторанів у Києві. У слові "Привет" вона змінила російську букву "е" на українську "і", підтримавши тим самим Україну та державну мову.