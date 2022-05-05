"На дверній ручці був російський герб": Тополя розповів, які "скарби" знаходить на Харківщині

Лідер гурту "Антитіла" зараз перебуває на Харківщині разом з побратимами, і під час зачисток та інших завдань знаходить не надто приємні речі. Він каже, що у Харкові живе достатньо людей, які є прихильниками "руского міра".

Чоловік поділився дописом днем раніше та описав власні спостереження з Харкова. За його словами, місто є досить проукраїнським, проте речі, які він знайшов у деяких будинках, його відверто здивували. Втім, це всього лише були поодинокі випадки.

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Харків – це молоде по духу і ще досить проукраїнське місто. Люди освічені, багато студентів. Але все одно тут було і залишається дуже багато тих, хто чекає… того самого русского міра. Якщо ти йдеш по Харкову, вітаєшся, а від тебе відвертають голову, або взагалі не дивляться в очі, знай – це воно. Часто буває, вдивляються в наші київські номери і потім між собою емоційно обговорюють це, не подобається,

– каже артист, що служить у теробороні.

Також артист поділився, як у місті Лозова Харківської області він побачив на ручці будинку російський герб:

"В Черкаській Лозовій ми зайшли у двір, де на дверній ручці був російський герб, а вдома повно літератури на тему. І це Харків! Коли ми кажемо про колективну вину руSSкіх у цій війні, чомусь забуваємо про наших домашніх. Але, не зважаючи на це, ми переможемо!" – впевнено додав Тарас Тополя.



Російський герб на дверній ручці / Фото з фейсбуку Тополі

Реакція мережі

Прихильники Тараса Тополі по-різному відреагували на його допис та зазначили, що у багатьох харків'ян ставлення до держави-сусіда кардинально змінилось після 24 лютого. І таких прихильників "руского міра" можна знайти повсюди в Україні: