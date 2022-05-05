Муж поделился сообщением днем ранее и описал свои наблюдения из Харькова. По его словам, город достаточно проукраинский, однако вещи, которые он нашел в некоторых домах, его откровенно удивили. Впрочем, это всего лишь единичные случаи.

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Харьков – это молодой по духу и еще довольно проукраинский город. Люди образованы, многие студенты. Но все равно здесь было и остается очень много ожидающих… того же русского мира. Если ты идешь по Харькову, здороваешься, а от тебя отворачивают голову или вообще не смотрят в глаза, знай – это оно. Часто бывает, всматриваются в наши киевские номера и потом между собой эмоционально обсуждают это, не нравится,

– говорит артист, служащий в терробороне.

Также артист поделился, как в городе Лозовая Харьковской области он увидел на ручке дома русский герб:

"В Черкасской Лозовой мы зашли во двор, где на дверной ручке был русский герб, а дома полно литературы на тему. И это Харьков! Когда мы говорим о коллективной вине русских в этой войне, почему-то забываем о наших домашних. Но, несмотря на это, мы победим!" – уверенно добавил Тарас Тополя.



Российский герб на дверной ручке / Фото из фейсбука Тополи

Реакция сети

Сторонники Тараса Тополя по-разному отреагировали на его сообщение и отметили, что у многих харьковчан отношение к государству-соседу кардинально изменилось после 24 февраля. И таких поклонников "русского мира" можно найти повсюду в Украине: