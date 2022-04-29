Два тижні не було жодної звісточки, – Камалія розповіла про батька, який перебував у Чернігові

Батько співачки Камалії був у Чернігові. Там він пережив обстріли. З ним рідко був зв'язок, тому артистка божеволіла, бо не знала. що з найріднішим. Також багато її друзів були в окупації в Бучі.

Російські окупанти завдали шкоду мільйонам українців. Постраждала й співачка Камалія. Батько артистки перебував під обстрілами у Чернігові, а в Бучі російські військові вбили двох її коней.

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Камалія про батька, який був у Чернігові

Виконавиця зізналася, коли рідні були в Чернігові під постійними обстрілами, було дуже боляче. Не було зв'язку, Камалія не могла ні з ким сконтактувати. Не могла додзвонитися до батька.

Два тижні не було жодної звісточки. Багато моїх друзів були в окупації в Бучі. Хтось вибрався раніше, хтось втік самостійно, когось вбили,

– поділилася артистка.

Діти та чоловік виконавиці виїхали з України перед початком війни. Коханий відчував, що буде вторгнення, тому вирішив вивезти дітей до Лондона.

За словами зірки, Захуру, як "підданому Великої Британії", рекомендували покинути Україну. За три дні до наступу Росії йому прийшло повідомлення, де червоними літерами писало: "Просимо наших громадян зі своїми сім'ями покинути Україну". Тоді мільярдер вирішив перестрахуватися – взяв доньок і 23 лютого полетів до Лондона. Камалія залишилася в Україні. Вона планувала готувати альбом, а також номер на премію YUNA-2022, яка мала відбутися 16 березня. Та, коли почалася війна, артистка також покинула Україну.

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