Дуже прикро, – Сергій Танчинець поділився емоціями після вильоту з шоу "Маска"

У 4 випуску гіпершоу "Маска" зіркові детективи викрили Сергія Танчинеця, який ховався за маскою Совеня. За лаштунками лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зізнався, що ані дружина, ані діти не знали про його участь у проєкті. Тому йому дуже прикро йти з шоу так рано.

39-річний Сергій Танчинець зізнався, що не сам обирав маску Совеня, однак вона сподобалася йому ще на стадії ескізу. За його словами, "у дуплі було комфортно й дуже тепло", однак він не бачив ані сцену, ані глядачів.

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Лідеру БЕZ ОБМЕЖЕНЬ легко вдавалось звучати подібно до оригіналів – як Олег Скрипка та Віктор Бронюк з гурту ТІК. Відтак він обводив навколо пальців не лише зіркових детективів, а й свою сім'ю, яка нічого не знала про його участь у "Масці".

"Дружині трохи натякнув, але точної інформації не було. Ні назву проєкту, ні образ не розкривав нікому", – розповів артист.

Я дуже хотів заспівати пісню Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені". І ми вже готували пісню "Василино"… Тож скажу чесно – дуже прикро залишати шоу. Але що сталось, те сталось. Будемо рухатися далі,

– заявив Сергій Танчинець.

Сергій Танчинець у костюмі Совеня / Фото пресслужби

Сергій Танчинець у костюмі Совеня / Фото пресслужби

Реакція мережі

на відміну від Сергія Танчинеця, Лілія Ребрик проговорилась про участь у шоу "Маска" . Її чоловік Андрій Дикий знав, що зіркова дружина ховається за образом Феї, тоді як доньок Діану та Поліну шокувало її викриття.

Більшість фоловерів лідера БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і подумати не могли, що за маскою Совеня ховається їхній кумир. У коментарях вони записали його компліментами за неймовірну зміну голосу: