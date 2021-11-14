Дуже прикро, – Сергій Танчинець поділився емоціями після вильоту з шоу "Маска"
Джерело:"Україна"
У 4 випуску гіпершоу "Маска" зіркові детективи викрили Сергія Танчинеця, який ховався за маскою Совеня. За лаштунками лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зізнався, що ані дружина, ані діти не знали про його участь у проєкті. Тому йому дуже прикро йти з шоу так рано.
39-річний Сергій Танчинець зізнався, що не сам обирав маску Совеня, однак вона сподобалася йому ще на стадії ескізу. За його словами, "у дуплі було комфортно й дуже тепло", однак він не бачив ані сцену, ані глядачів.
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Лідеру БЕZ ОБМЕЖЕНЬ легко вдавалось звучати подібно до оригіналів – як Олег Скрипка та Віктор Бронюк з гурту ТІК. Відтак він обводив навколо пальців не лише зіркових детективів, а й свою сім'ю, яка нічого не знала про його участь у "Масці".
"Дружині трохи натякнув, але точної інформації не було. Ні назву проєкту, ні образ не розкривав нікому", – розповів артист.
Я дуже хотів заспівати пісню Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені". І ми вже готували пісню "Василино"… Тож скажу чесно – дуже прикро залишати шоу. Але що сталось, те сталось. Будемо рухатися далі,
– заявив Сергій Танчинець.
Сергій Танчинець у костюмі Совеня / Фото пресслужби
Сергій Танчинець у костюмі Совеня / Фото пресслужби
Реакція мережі
Більшість фоловерів лідера БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і подумати не могли, що за маскою Совеня ховається їхній кумир. У коментарях вони записали його компліментами за неймовірну зміну голосу:
- "Вгадати було неможливо, крута робота";
- "Так замаскувати свій неймовірний голос – це щось! Досі не віриться, що в тому дереві сидів наш крутий та улюблений Сергій Танчинець";
- "Просто крутезно. Мабуть, у всіх очі повилазили від подиву, у мене точно";
- "Я зовсім не впізнала, дуже здивувалася! Ваш голос унікальний, а Совеня співало зовсім іншим";
- "Найкращий костюм, дуже шкода, що відкрили так рано".