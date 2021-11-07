Як відомо, герої "Маски" підписують жорсткий контракт, аби їхня участь у шоу залишалась суворою таємницею. За словами Лілії Ребрик, усіх артистів забирали в різних місцях Києва й везли на знімальний майданчик у балаклавах і однакових худі з написом "Не розмовляй зі мною".

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Ба більше, їм заборонили розповідати про проєкт навіть рідним, однак акторка таки проговорилась коханому Андрію Дикому.

Єдиний, хто знав – мій чоловік. Так у нас у родині заведено, ми не приховуємо нічого одне від одного. Я не могла вигадувати байки, де я до опівночі, де я знімаюсь, що за проєкт. Більше ніхто не знав – ні мої батьки, ні батьки Андрія, ні діти,

– зізналась Лілія Ребрик.

Натомість її доньки не знали, що мама долучилась до гіпершоу "Маска". Так, акторку розчулила реакція старшої Діани. Коли вона зняла маску, дівчинка сказала: "Вау, це моя мама".

Лілія Ребрик на шоу "Маска" / Фото з інстаграму акторки

Зауважимо, Андрій Дикий курйозно відреагував на участь дружини в "Масці". "Круто, що після десяти років сімейного життя я продовжую відкривати в тобі таланти… Тепер у нас живе фея. Завжди думав, що відьма, а виявилося – фея", – написав танцівник в інстаграмі.

Лілія Ребрик про костюм Феї

Знаменитість наголосила, що над її костюмом Феї ретельно працювали. Стилісти зумисне сховали груди, додали стегна, одягли маску та величезні крила, які важили 10 кілограмів. Акторка усе хвилювалась, аби нікого ними не збити.

"Пам'ятаю, коли на репетиції вперше спробувала пройтися в костюмі, була шокована – крила тягнуть назад, маска перекриває горизонт, і ти майже нічого не бачиш. Орієнтуватися в просторі надзвичайно складно", – пригадала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик на шоу "Маска" / Фото з інстаграму Андрія Дикого