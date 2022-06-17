Дуже дорого коштує, – Оля Полякова зізналася, який університет не зможе оплатити своїй доньці

Цьогоріч старша донька Олі Полякової мала б вступати до університету. Маша мріяла про музичний коледж Берклі, що в Бостоні, але через війну зіркова мама не зможе оплатити їй навчання.

Оля Полякова зізналася, що все зароблене постійно вкладала у творчість – шоу, кліпи, костюми, фільми, тож на освіту доньок не відклала ні копійки. Через війну співачка залишилася без концертів, корпоративів і рекламних контрактів, тож її 17-річній доньці Маші треба почекати, поки вона заробить їй на навчання, або пробиватися самій.

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Де хотіла навчатися донька Полякової

Марія прагне повторити успішну кар'єру зіркової мами, тож мріє навчатися у знаменитому музичному коледжі Берклі. Один навчальний рік там коштує понад 40 тисяч доларів!

Сьогодні немає можливості так багато заробляти й оплачувати цей вуз. Той університет, в який вона хотіла – Берклі в Бостоні – дуже дорого коштує. Сьогодні ми просто не маємо змоги оплачувати їй таке дороге навчання,

– розповіла Оля Полякова.

Тож дівчинка подаватиметься на підготовчий курс, а наступного року спробує отримати грант на навчання в Берклі. "Доцю, це таке випробування для тебе. Ти повинна так підготуватися за цей рік. Якщо ти зможеш виграти грант і вчитися або пільгово, або безкоштовно – це буде твоя заслуга, це буде твій вклад у сімейний бюджет. Таке життя", – пояснювала доньці артистка.

Оля Полякова з донькою Машею / Фото з інстаграму співачки

"Всім нам зараз дуже складно. Всіх нас витягли з наших життів, з наших кар'єр, з наших робіт. Тепер треба працювати в п'ять, а то й у десять разів більше й важче. Це просто треба прийняти. Не жалітися, не плакатися, а просто працювати ще важче", – додала Оля Полякова в інтерв'ю.