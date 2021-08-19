Поліна Ололо стала першою гостею нового проєкту "Не мовчи", автором якого виступила Анастасія Лугова – жінка, яку у 2020 році ледь не зґвалтував незнайомий чоловік у потязі Маріуполь – Київ. Поряд з нею тоді був син-школяр, який після інциденту ще довго відвідував психолога, а сама Анастасія проводила довгу та виснажливу реабілітацію через складні побої на обличчі.

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"Це не було 5 разів за життя, це просто було", – Ололо про побиття

Вперше Серьога підняв руку на свою дружину, коли її найстаршому синові Маркові було всього 4 місяці. Сталось це в Криму на очах у матері репера, яка ніяк не зреагувала на насильство.

Ми сварились, ображали один одного, після чого я отримала ляпас, через який вилетіла в коридор. Він це робив з дитиною на руках. Для нього не було різниці – сваритись при дітях чи ні... Я питаюсь в його матері: "Ви бачили, що він зробив"? Вона каже: "Ти ж сама винна. Ти ж це сказала". Це називається – а що ти робила, щоб тебе не били,

– розповіла Поліна.

Після першого побиття Поліна нічого не сказала реперу, а через якийсь час чоловік просто приніс їй квіти і хотів помиритись.

Жінка додала, що це був не поодинокий випадок у їхньому житті. За її словами, зазвичай це було придушення, ляпас при гостях, приниження, психологічне насильство, а "під руку" потрапляв будь-хто, який перебував поруч у ситуаціях. Вона переконана, що Серьога був власником у стосунках, хоча й любив її, на думку Поліни.

Але ситуація, яка склалась у 2020 році, де пара розійшлась, а Серьога насильно забрав та відсудив у Поліни дітей, повністю змінила її ставлення до нього.

"Я вважаю його одержимим. Він навіть зовнішньо змінився і його тіло ніби наповнилось злом. Яким він був раніше і який він є зараз – я його не впізнаю. Там немає нічого рідного, жодного проміння сонця там навіть немає, а от до всіх тих подій торік, які він вчиняв проти мене, я його ще навіть любила", – додала Поліна.

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"Прокинулась в закривавленій шубі"

Найбільше побиття ексдружини Серьогою відбулось після одного Нового року. У новорічну ніч, коли Серьога був суддею у прямому ефірі шоу "Х-фактор", вони вже були посварені і не розмовляли. Після цього чоловік відправляв погрози друзям Поліни, через що жінка вирішила поїхати і заспокоїти його, щоб він перестав писати і дзвонити людям.

Я приїхала, і він (Серьога, – Showbiz 24), п'яний до "чортиків", лежав і спав в будинку. Я кажу "Сергій, вставай, ти що робиш, ти що пишеш". Я зайшла в шубі – і зранку в кривавій шубі прокинулась, тому що це було місиво впродовж всієї ночі. Він по всьому будинку мене тягав. Бив куди тільки можна, але найбільше ударів випадало на обличчя. Я синців на тілі просто не бачила, тому що в мене очі не відкривались… Лице було невпізнанне,

– поділилась Поліна.

Жінка додала, що від побиття їхній охоронець вихожував її 14 днів. Сам Серьога взяв телефон жінки, написав усім останнім телефонним номерам образливі повідомлення і викинував її телефон в озеро.

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