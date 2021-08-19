Полина Ололо стала первой гостьей нового проекта "Не молчи", автором которого выступила Анастасия Луговая – женщина, которую в 2020 году чуть не изнасиловал незнакомый мужчина в поезде Мариуполь – Киев. Рядом с ней тогда был сын-школьник, который после инцидента еще долго посещал психолога, а сама Анастасия проводила долгую и изнурительную реабилитацию из-за сложных побоев на лице.

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"Это не было 5 раз за жизнь, это просто было", – Ололо об избиении

Впервые Серега поднял руку на свою жену, когда ее старшему сыну Марку было всего 4 месяца. Произошло это в Крыму на глазах у матери рэпера, которая никак не отреагировала на насилие.

Мы ссорились, оскорбляли друг друга, после чего я получила пощечину, из-за которой вылетела в коридор. Он это делал с ребенком на руках. Для него не было разницы – ссориться при детях или нет... Я спрашиваю у его матери: "Вы видели, что он сделал"? Она говорит: "Ты же сама виновата. Ты это сказала". Это называется – а что ты делала, чтобы тебя не били,

– рассказала Полина.

После первого избиения Полина ничего не сказала рэперу, а через некоторое время мужчина просто принес ей цветы и хотел помириться.

Женщина добавила, что это был не единичный случай в их жизни. По ее словам, обычно это было подавление, пощечина при гостях, унижения, психологическое насилие, а "под руку" попадал любой, который находился рядом в ситуациях. Она убеждена, что Серега был собственником в отношениях, хотя и любил ее, по мнению Полины.

Но ситуация, которая сложилась в 2020 году, где пара разошлась, а Серега насильно забрал и отсудил у Полины детей, полностью изменила ее отношение к нему.

"Я считаю его одержимым. Он даже внешне изменился и его тело будто наполнилось злом. Каким он был раньше и какой он сейчас – я его не узнаю. Там нет ничего родного, никакого луча солнца там даже нет, а вот до всех тех событиях в прошлом году, которые он совершал против меня, я его еще даже любила", – добавила Полина.

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"Проснулась в окровавленной шубе"

Самое большое избиение экс-жены Серегой состоялось после одного Нового года. В новогоднюю ночь, когда Серега был судьей в прямом эфире шоу "Х-фактор", они уже были рассорены и не разговаривали. После этого мужчина отправлял угрозы друзьям Полины, из-за чего женщина решила поехать и успокоить его, чтобы он перестал писать и звонить людям.

Я приехала, и он (Серега, – Showbiz 24), пьяный до "чертиков", лежал и спал в доме. Я говорю "Сергей, вставай, ты что делаешь, ты что пишешь". Я зашла в шубе – и утром в кровавой шубе проснулась, потому что это было месиво на протяжении всей ночи. Он по всему дому меня таскал. Бил куда только можно, но больше ударов приходилось на лицо. Я синяков на теле просто не видела, потому что у меня глаза не открывались... Лицо было неузнаваемо,

– поделилась Полина.

Женщина добавила, что от избиения их охранник выхаживал ее 14 дней. Сам Серега взял телефон женщины, написал всем последним телефонным номерам оскорбительные сообщения и выкинул ее телефон в озеро.

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