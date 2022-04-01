"На душі холодно і темно": яке бажання загадав Монатік у день народження
Джерело:інстаграм Монатіка
Український артист Монатік 1 квітня святкує день народження: йому виповнилось 36. Сьогодні він загадав бажання, щоб у світі був мир, а винні у війні отримали по заслугах.
1 квітня українському мультиартисту Монатіку виповнилося 36 років. Він поділився думками та розповів про перший благодійний концерт.
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Монатіку виповнилось 36
"Украина победит! Прийдет мир опять! Последняя рифма в мои 35… Вірю в це усією душею. Сьогодні перше квітня, мій день народження, але для мене, як і для мільйонів українців, 24 лютого все ще продовжується. Тому і весна не відчувається, на душі холодно, сиро і темно. Все, що раніше здавалося проблемою, виявилося безглуздою нісенітницею і дрібницею", – поділився артист.
Монатік розповів, що для нього, як і для кожного з нас, життя розділилося на до і під час війни. Він сподівається, що скоро можна буде сказати "після війни". Наразі ж він організовує перший благодійний концерт у Варшаві "Привіт, ми з України".
Знаменитість збиратиме кошти для "Охмадиту". Замість привітань і подарунків він очікує пожертв для майбутнього покоління українців.
Сьогодні сцена – фронт кожного артиста, який на неї вийде, ми – артоборона. Загадую бажання! Нехай буде мир. Нехай кожен, хто затіяв цю війну та вкрав життя українців, отримає по заслугах! Бажаю всім нам сил витримати війну. Все буде Україна,
– підсумував Монатік.
Монатік святкує 36-річчя / Фото з інстаграму Монатіка
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