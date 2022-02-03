Українські гумористи Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко не бачать своєї вини в тому, що підтримують окупацію Криму та виступають у країні-агресорці. Ба більше, "Кролики" переконані, що вдома їх незлюбили не через гастролі в Росії, а через неправильно змонтовану новорічну програму 2014 року.

Читайте також Не цього разу: нашумілий концерт Басти в Одесі у День закоханих скасували

Дует "Кролики" скаржиться на цькування в Україні

За їхніми словами, на російському телебаченні кадри підставили так, ніби вони аплодують під пісню про санкції проти України. Її співали Йосип Кобзон, Валерія та Олег Газманов. Після цього відео "Кролики" відчули себе вигнанцями на Батьківщині.

"Нас там підмонтували, як ми сидимо й аплодуємо. І ось почалося цькування в Україні", – обурились гумористи.

Нам зірвали два сольні концерти у Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з "коктейлями Молотова" та не пускали їх,

– пригадали гастролери.

У Трускавці "Кролики" так і не виступили. Останній їхній концерт в Україні відбувся в листопаді 2015 року в Чернігові. Відтоді Данилець та Мойсеєнко не гастролюють Батьківщиною, однак не втрачають надії розтопити серця публіки.

Скандали з дуетом "Кролики"