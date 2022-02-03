Украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко не видят своей вины в том, что поддерживают оккупацию Крыма и выступают в стране-агрессоре. Более того, "Кролики" убеждены, что дома их невзлюбили не из-за гастролей в России, а из-за неправильно смонтированной новогодней программы 2014 года.
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Дуэт "Кролики" жалуется на травлю в Украине
По их словам, на российском телевидении кадры подставили так, будто они аплодируют под песню о санкциях против Украины. Ее пели Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов. После этого видео "Кролики" почувствовали себя изгнанниками на Родине.
"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля в Украине", – возмутились юмористы.
Нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их,
– вспомнили гастролеры.
В Трускавце "Кролики" так и не выступили. Последний концерт в Украине состоялся в ноябре 2015 года в Чернигове. С тех пор Данилец и Моисеенко не гастролируют на Родине, однако не теряют надежды растопить сердца публики.
Скандалы с дуэтом "Кролики"
- За последние восемь лет Владимир Данилец и Владимир Моисеенко не раз незаконно посещали оккупированный Крым, ходили на пропагандистские каналы и кичились дружбой с российской эстрадой, поддерживающей аннексию.
- В январе 2016 украинцы требовали лишить их звания народных, так как считали "убежденными украинофобами".
- В 2019 году "Кролики" загремели в "Миротворец". Интересно, что "невъездными" они стали из-за нашумевшего телемоста с Россией "Надо поговорить".
- В январе 2020 года они пытались приехать в украинские города с концертной программой "Давайте посмеемся", но их гастроли отменили.