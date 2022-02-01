Інформацію про скасування концерту підвтердила 24 каналу адміністрація закладу "Облака" в Одесі. На запитання, що робити з придбаними квитками, сказали, що гроші повертатимуть в особистому порядку. Захід мав відбутись 14 лютого – у День святого Валентина.

До слова "Якщо має мізки, то скасує концерт окупанта": Баста знову запланував концерт в Одесі

Наразі коментарі до публікації про концерт прибічника політики Кремля у ресторані "Облака" закрили. Квитки не продавались в касових операторів, але за них можна було домовитись особисто за номером телефону, вказаним у дописах закладу.

"Чудово, коли бізнесмени мають патріотичну позицію"

Скасування події зокрема вимагав одеський активіст Дем'ян Ганул, який звертався до власника ресторану "Облака" Андрія Зарічанського з вимогою скасувати візит росіянина. У своєму фейсбуці 1 лютого він повідомив, що зустрівся з одеським ресторатором, де розповів йому про антиукраїнську позицію Басти. Після розмови Зарічанський нібито скасував подію у своєму закладі.

"Я написав повідомлення, в якому попросив скасувати концерт, адже Вакуленко (справжнє прізвище Басти, – Showbiz 24) відвідував тимчасово окупований Крим і виступав на концерті возз'єднання в Москві", – написав чоловік у своєму фейсбуці.



Концерт Басти в Одесі скасували / Фото з фейсбуку Дем'яна Ганула

Повний текст публікації Дем'яна Ганула:

Скасовано!!! Нещодавно у соціальних мережах з’явився анонс концерту пропутінського Василя Вакуленко (Басти) в Одесі. Запланований концерт був на 14 лютого у ресторані "Облака". Я одразу написав допис, у якому попросив скасувати концерт, адже Вакуленко відвідував тимчасово окупований Крим та виступав на концерті "воссоединения" в Москві. Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що Вакуленко має антиукраїнську позицію, Андрій прийняв вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію. Друзі, ми спільно з вами не пустили путінського Баста | Ноггано до Одеси.