"Дударик" заспівав Гімн України з 15 тисячами хористів: відео з найбільшого фестивалю у світі
Джерело:"Дударик"
Львівська хорова капела "Дударик" взяла участь у масштабному фестивалі у Латвії. Український колектив виконав Гімн України одразу із 15 000 хористами.
У Латвії відбувся ювілейний 150 хоровий фестиваль "Свято пісні". На гучний захід запросили іноземний колектив – Львівську національну академічну хорову капелу "Дударик".
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"Дударик" на фестивалі у Латвії
Український колектив у Ризі виконав Гімн України та вразив кількістю хористів – їх було 15 тисяч. Тому невипадково, що єдиним закордонним колективом на фестивалі став саме "Дударик".
До фестивалю прикута увага усієї Латвії й світової громадськості впродовж цілого тижня. І головним цьогорічним висловом (меседжем) є декларація підтримки українського народу у боротьбі за незалежність і за саме існування. В такий спосіб Латвія промовляє до цілого цивілізованого світу – Перемога буде за Україною!
– поділився керівник та диригент Дмитро Кацал.
"Дударик" – Гімн України: дивіться відео онлайн
Латвійський фестиваль вважається однією з найбільших хорових подій у світі, це важлива подія у латиській культурі й суспільному житті. На заході можна почути шедеври усної й нематеріальної спадщини людства.
Вселатвійське свято пісні й танцю проводиться з 1873 року, як правило, кожні п'ять років. Одночасно на фестивалі збираються понад 40 тисяч виконавців!
Як правило в репертуарі фестивалю – народні та класичні хорові пісні, які виконувалися акапельно, проте, останнім часом, сучасні популярні пісні були теж включені в репертуар.