В Латвии состоялся юбилейный 150 хоровой фестиваль "Праздник песни". На громкое мероприятие был приглашен иностранный коллектив – Львовская национальная академическая хоровая капелла "Дударик".

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"Дударик" на фестивале в Латвии

Украинский коллектив в Риге исполнил Гимн Украины и поразил количество хористов – их было 15 тысяч. Поэтому не случайно, что единственным зарубежным коллективом на фестивале стал именно "Дударик".

К фестивалю приковано внимание всей Латвии и мировой общественности целую неделю. И главным высказыванием (месседжем) этого года является декларация поддержки украинского народа в борьбе за независимость и за само существование. Таким образом Латвия говорит в целый цивилизованный мир – Победа будет за Украиной!

– поделился руководитель и дирижер Дмитрий Кацал.

"Дударик" – Гимн Украины: смотрите видео онлайн

Латвийский фестиваль считается одним из самых больших хоровых событий в мире, это важное событие в латышской культуре и общественной жизни. На западе можно услышать шедевры устного и нематериального наследия человечества.

Вселатвийский праздник песни и пляски проводится с 1873 года, как правило, каждые пять лет. Одновременно на фестивале собирается более 40 тысяч исполнителей!

Как правило, в репертуаре фестиваля – народные и классические хоровые песни, которые исполнялись акапельно, однако, в последнее время, современные популярные песни были тоже включены в репертуар.



"Дударик" на фестивале / Фото пресс-службы