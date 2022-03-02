Россиянин рассказал в своем инстаграмме о лжи российских властей и убийствах гражданских, не только военных. Также он показал жуткие кадры по обстрелам украинских городов. Он заявил, что люди боятся говорить вслух свои мысли, потому что переживают за карьеру и жизнь. Однако когда это происходит, они остаются довольны тем, что сделали.

К слову Юрий Дудь "не засс*л": блоггер просит политиков России остановить Путина

Дудь откровенно заявил своим подписчикам, что Путин вошел с войсками в Украину 24 февраля; уничтожает не только военные объекты, но и мирное население; обрекает россиян на бедность из-за введения ограничений и санкций по всему миру. Правда, его утверждение о Донбассе вызвало много вопросов у украинцев:

"А как же Донбасс все эти 8 лет?" Донбасс все эти 8 лет – это трагедия с тысячами жертв. С большой вероятностью этой трагедии не случилось бы, если бы не участие России. И да, все эти 8 лет там было много несправедливого и ужасного с обеих сторон", – написал Дудь.

Справка: оккупация на Донбассе (частей Донецкой и Луганской областей) началась сразу же после захвата Россией Крыма, серии пророссийских выступлений в Украине и провозглашения "государственных суверенитетов" ДНР и ЛНР. Несмотря на многочисленные факты участия Вооруженных сил РФ и доказательства причастности России к войне, официально Россия не признает факт своего вторжения в Украину. Сначала война на востоке называлась антитеррористической операци ей (2014 – 2018), а затем – операция Объединенных сил (с 2018). По данным ООН, за 8 лет войны там погибли 42 – 45 тысяч человек.

В фейсбуке и твиттере пользователи не понимают позиции Дудя, в частности, спрашивают, почему блоггер не упомянул в сообщении об оккупации Крыма и незаконном присоединении полуострова к России. А вот в комментариях под сообщением Дудя немало россиян как поддержало, так и осудило.