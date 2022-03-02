Россиянин рассказал в своем инстаграмме о лжи российских властей и убийствах гражданских, не только военных. Также он показал жуткие кадры по обстрелам украинских городов. Он заявил, что люди боятся говорить вслух свои мысли, потому что переживают за карьеру и жизнь. Однако когда это происходит, они остаются довольны тем, что сделали.
К слову Юрий Дудь "не засс*л": блоггер просит политиков России остановить Путина
Дудь откровенно заявил своим подписчикам, что Путин вошел с войсками в Украину 24 февраля; уничтожает не только военные объекты, но и мирное население; обрекает россиян на бедность из-за введения ограничений и санкций по всему миру. Правда, его утверждение о Донбассе вызвало много вопросов у украинцев:
"А как же Донбасс все эти 8 лет?" Донбасс все эти 8 лет – это трагедия с тысячами жертв. С большой вероятностью этой трагедии не случилось бы, если бы не участие России. И да, все эти 8 лет там было много несправедливого и ужасного с обеих сторон", – написал Дудь.
В фейсбуке и твиттере пользователи не понимают позиции Дудя, в частности, спрашивают, почему блоггер не упомянул в сообщении об оккупации Крыма и незаконном присоединении полуострова к России. А вот в комментариях под сообщением Дудя немало россиян как поддержало, так и осудило.
Стоит напомнить, что в прошлом году Дудь вырезал из своего интервью с украинским блоггером Ивангаем кусок войны на Донбассе и оккупацию Крыма. Впоследствии он показал его отдельно в сети, а свое решение убрать его из хронометража назвал желанием "не утомить зрителя длинным видео".