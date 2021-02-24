Британська співачка Дуа Ліпа знялась у стильній фотосесії для British Vogue, де приміряла декілька дуже спокусливих образів.

Новий знімок вже розбурхав мережу і фото встигли оцінити більше мільйона прихильників.

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Дуа Ліпа у спокусливовому образі

Для фотосесії британка одягнула білу сукню, що складалась з приталеної довгої спідниці та верху у формі топу. Зірка позувала у профіль, показавши струнке тіло, підтягнуті сідниці і груди, що просвічувались під сукнею. ЇЇ образ був завершений білою перукою та витонченим макіяжем.

Варто додати, що це фото фанати могли бачити у нещодавній фотосесії зірки для лютневого глянцю British Vogue, де вона показала ще не один пікантний образ.