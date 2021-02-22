Британська співачка Дуа Ліпа продовжує музичну кар'єру і знімається для нових кліпів та фотосесій. У черговій зйомці артистка приміряла дуже гарячий топ з квадратними вирізами у зоні грудей.

Нові знімки вже розбурхали мережу і лише в інстаграмі її оцінили більше трьох мільйонів користувачів.

До слова Дуа Ліпа очолила список найвпливовіших зірок 2021 року за версією Time

Спокуслива Дуа Ліпа засвітила груди

Наразі невідомо, де саме артистка постане в такому образі, втім, фотографії вже є багатообіцяючими. Зірка одягнула звабливий сріблястий топ, який ледь прикривав груди і мав квадратні вирізи. Вони трішки закрили інтимні зони грудей, втім, залишили чимало місця для фантазій користувачів інстаграму.

Для низу 25-річна зірка обрала сяючу мініспідничку та сріблясті босоніжки. Її волосся було зібране в пучок, а два пасма акуратно спадали на обличчя. Її лице було підкреслене яскравим макіяжем в оранжево-фіолетових кольорах, а на шиї та вухах можна побачити лаконічні прикраси.



Приголомшлива Дуа Ліпа / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

На одному з фото Дуа Ліпа зручно умостилась на декорації у формі напівмісяця.



Дуа Ліпа на зйомках / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Реакція фанатів

Прихильники Ліпи були приголомшені відвертістю кумира і засипали її схвальними коментарями:

"Цей топ! Вау…"

"Розкішна!"

"Королева".

"Дай нам шанс!"

"Любимо тебе!"

"Чарівна".

"Дуаааа..."