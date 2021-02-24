Британская певица Дуа Липа снялась в стильной фотосессии для British Vogue, где примерила несколько очень соблазнительных образов.

Новый снимок уже взбудоражил сеть и фото успели оценить более миллиона поклонников.

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Дуа Липа в соблазнительном образе

Для фотосессии британка надела белое платье, состоящее из приталенной длинной юбки и верха в форме топа. Звезда позировала в профиль, показав стройное тело, подтянутые ягодицы и грудь, которая просвечивала под платьем. Ее образ был завершен белым париком и изящным макияжем.

Стоит добавить, что это фото фанаты могли видеть в недавней фотосессии звезды для февральского глянца British Vogue, где она показала еще не один пикантный образ.