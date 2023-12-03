Не склалося: Дуа Ліпа розійшлася зі старшим на 14 років бойфрендом

Співачка з Велико-Британії Дуа Ліпа розірвала стосунки зі своїм хлопцем, французьким режисером Роменом Гаврасом.

Про стосунки Дуа Ліпи та Ромена Гавраса стало відомо ще навесні. Раніше співачка зустрічалась зі співаком Анваром Хадідом.

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Дуа Ліпа розійшлася з бойфрендом

Опираючись на власні джерела, видання пише, що співачка хоче присвятити себе лише музиці перед виходом третього альбому. Тож саме Дуа запропонувала розійтися. Відомо, що стосунки Дуа Ліпи та Ромена Гавраса тривали близько 8 місяців.

Дуа і Ромен розійшлися після літа кохання. Коли справа доходить до її кар'єри, у неї є принципи, і пара розірвала стосунки до того, як справи пішли погано. Ромен вважав Дуа трудоголіком, але вона не планує зменшувати оберти заради будь-чого або будь-кого,

– повідомило джерело видання.



Дуа Ліпа та Ромен Гаврас / Фото Daily Mail

Подейкують, що пара розійшлася ще минулого місця. Останнім часом співачка повністю зосереджена на музиці та випуску нового альбому.

Це різні почуття та емоції, які ви відчуваєте протягом періоду самотності. Це теж розуміння. Ти усвідомлюєш, чого ти хочеш, що тобі потрібно та на що ти заслуговуєш. Це перехід від фази прийняття самотності до створення нових стосунків. Все починається і правда стає видима – справжні вони чи ні,

– зазначила дівчина.

Про особисте життя Дуа Ліпи