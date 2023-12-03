Об отношениях Дуа Липы и Ромена Гавраса стало известно еще весной. Ранее певица встречалась с певцом Анваром Хадидом.

Почему так произошло Причина во мне, – Антонина Хижняк заявила о расставании с актером Александром Боднаром

Дуа Липа разошлась с бойфрендом

Опираясь на собственные источники, издание пишет, что певица хочет посвятить себя только музыке перед выходом третьего альбома. Именно Дуа предложила разойтись. Известно, что отношения Дуа Липы и Ромена Гавраса продолжались около 8 месяцев.

Дуа и Ромен разошлись после лета любви. Когда дело доходит до ее карьеры, у нее есть принципы, и пара разорвала отношения до того, как дела пошли плохо. Ромен считал Дуа трудоголиком, но она не планирует сбавлять обороты ради чего-либо или кого-либо,

– сообщил источник издания.



Дуа Липа и Ромен Гаврас / Фото Daily Mail

Поговаривают, что пара разошлась еще в прошлом месяце. В последнее время певица полностью сосредоточена на музыке и выпуске нового альбома.

Это разные чувства и эмоции, которые вы испытываете в течение периода одиночества. Это тоже понимание. Ты осознаешь, чего ты хочешь, что тебе нужно и чего ты заслуживаешь. Это переход от фазы принятия одиночества к созданию новых отношений. Все начинается и правда становится видима – настоящие они или нет,

– отметила девушка.

О личной жизни Дуа Липы